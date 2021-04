FLÓRIDA: Prefeito Fróio assina convênio para implantação do Sistema Sesi de Ensino

O prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior, assinou na manhã da última terça-feira (6), convênio para implantação do sistema Sesi – SP de ensino infantil no município. A parceria visa garantir a formação de excelência aos alunos da rede de ensino infantil e capacitação para professores das escolas municipais.

O convênio foi assinado pelo prefeito Fróio, secretária municipal de Educação Carmen Lopes Paschoaleto, diretor do Sesi Sidnei Caio da Silva Junqueira, agente de assuntos institucionais Fiesp, Eduardo Chesine e coordenadora de relações com indústria e comunidade, Vanessa Finco Corra.

“O intuito da adesão é de assegurar às escolas de educação infantil um padrão de qualidade de ensino ao longo do ano letivo”, destacou o prefeito Fróio.

Já a secretária de Educação Carmem Paschoaleto, ressaltou que o Sistema Sesi segue os referenciais curriculares, disponibilizam materiais didáticos de primeira qualidade e fornecem formação continuada aos professores e diretores que atuam na rede escolar.

“Desde o início do primeiro mandato do prefeito Fróio, o desejo foi de concretizar essa parceria com o Sesi. Nesse ano, o prefeito Fróio garantiu prioridade na educação infantil municipal e conseguiu firmar essa importante parceria para desenvolvimento de nossas crianças e professores”, finalizou a secretária Carmem Paschoaleto.