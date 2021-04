FLÓRIDA: Saúde registra queda no número de internados e pacientes com Covid-19

A semana começa com uma notícia bastante positiva para a Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista.

O boletim epidemiológico emitido na manhã de hoje (12), registra a queda no número de internados e pacientes ativos da Covid-19 no município.

Segundo os dados emitidos pela Secretaria de Saúde e que também constam nos sistemas nacionais E-SUS + SIVEP GRIPE, Flórida Paulista já notificou 3.817 pacientes com sintomas da doença, dos quais 812 tiveram diagnósticos positivos e outros 2.998 negativos.

O total de pessoas recuperadas é de 780 floridenses que enfrentaram e venceram a doença.

Atualmente, o município está com sete pessoas com a suspeita da Covid-19; quatro pessoas internadas e 10 casos ativos.

Dos pacientes internados, dois estão na Santa Casa de Flórida Paulista e outros dois em unidades de saúde da região.

Desde o início da pandemia, foram 18 mortes, sendo duas em 2020 e outras 16 neste ano.

RESULTADO DA SAÚDE E COLABORAÇÃO DA POPULAÇÃO

Em conversa com a nossa reportagem, o secretário municipal de Saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho destacou que o resultado na queda de casos é fruto do esforço dos profissionais da pasta e também da colaboração da população.

“Sem dúvidas é uma soma de esforços e a colaboração do comércio e da população tem sido fundamental para que pudéssemos baixar número de internados e casos ativos em nossa cidade, porém devemos continuar com os mesmos esforços, para manter a queda do número de casos no Município”, destacou o secretário Aguinaldo Adelino Carvalho.

Vale destacar que as policiais Civil, Militar e a Promotoria de Justiça continuam recebendo diariamente as listas atualizadas dos pacientes em tratamento da Covid-19 e que devem manter o isolamento domiciliar.