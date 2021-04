DER inicia parcelamento de multas em até 12x no cartão de crédito

Serviço cria nova forma de pagamento e facilita a regularização dos veículos

Órgão da Secretaria de Logística e Transportes e responsável pelas emissões de autuações nas rodovias estaduais paulistas, o DER lança a partir desta segunda-feira (12) a opção de parcelamento para pagamento de multas via cartão de crédito – em até 12 vezes. A medida tem o objetivo de facilitar a vida dos munícipes que têm débitos pendentes, facilitando a regularização de seus veículos.

A ação é mais um passo da nova gestão do Departamento para modernizar os serviços prestados à população, com mais praticidade e comodidade.

A partir de agora, os usuários autuados nas rodovias estaduais poderão acessar o botão “Parcelamento de Multas” disponível no site do órgão, o www.der.sp.gov.br, sendo direcionados para a página da empresa responsável pelas transações com os cartões, tudo de maneira segura.

O secretário João Octaviano Machado Neto (Logística e Transportes) lembra que, numa época de dificuldades econômicas devido à pandemia, que já dura 13 meses, a opção de parcelamento é importante sobretudo para aqueles que tiveram redução de renda. “Passamos a oferecer mais uma opção aos usuários”, disse o secretário.

Superintendente do DER, Paulo Tagliavini disse que a quitação dos débitos é importante, pois evita problemas para a regularização da documentação do veículo. “Em tempos de esforço coletivo para aumentar o distanciamento social e diminuir a transmissão do coronavírus, disponibilizamos esta opção pela internet”, afirmou.

Não poderão ser parceladas as multas inscritas em dívida ativa.

Sem atendimento presencial

Devido à pandemia e desde a decretação da Fase Vermelha em São Paulo, os atendimentos presenciais na sede do DER, na capital paulista, e nas diretorias regionais em todo o Estado de SP seguem suspensos.

Todos os serviços sobre multas e recursos poderão ser realizados pelo site do DER ou pelo app DER Online, disponível para smartphones com sistema operacional Android ou IOS. Informações ou dúvidas poderão ser obtidas ou sanadas pelo e-mail der-online@sp.gov.br ou pelo telefone (11) 3311-1718.