FLORA RICA: Morre o idoso vítima de acidente ocorrido em fevereiro em Flora Rica

Outra vítima que também estava no carro havia falecido quatro dias após o acidente

O florariquense João Cabral da Silva, vítima de um grave acidente ocorrido em 17 de fevereiro e que ficou por vários dias hospitalizado e ainda se recuperava após passar por cirurgias, faleceu nesta terça-feira (13).

Ele sofreu uma parada cardíaca ontem, foi socorrido e encaminhado para Junqueirópolis, porém, não resistiu e acabou falecendo.





João Cabral deixa a esposa e uma filha. Kevin Tadeu Pereira da Silva que também estava no veículo na ocasião do acidente, faleceu no dia 21 de fevereiro, após passar quatro dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No acidente, Kevin e outras vítimas foram arremessadas para fora do veículo e condutor (João) preso nas ferragens até a chegada do resgate do Corpo de Bombeiros.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O velório de João Cabral está previsto para ter início na noite desta terça-feira (13) no Velório Municipal de Flora Rica, aberto aos familiares e amigos mais próximos e fechado por volta das 23h.

Na manhã de amanhã (14), o velório reabre e o sepultamento será realizado às 13h no cemitério local.