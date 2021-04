FLÓRIDA: Saúde inicia vacinação de idosos com 67 anos contra a Covid-19

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Saúde iniciou nesta terça-feira (13), a imunização de idosos com 67 anos contra a Covid-19.

Ao todo, foram disponibilizadas 90 doses para este público-alvo. A vacina aplicada é da Oxford/Astrazeneca.

De acordo com a pasta, todas as unidades de saúde servem como postos de vacinação.

Ontem, segunda-feira (12), começou a vacinação dos professores e funcionários das escolas, a partir de 47 anos. A imunização acontece após o cadastro no Vacina Já Educação.

Vacina contra a Fome

A Prefeitura de Flórida Paulista aderiu à campanha “Vacina contra a Fome”, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e pela Secretaria Especial de Comunicação. Quem for contemplado com a vacina pode fazer a doação de alimento não perecível em qualquer unidade de saúde do município ou na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social de forma voluntária.

A distribuição dos mantimentos será feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social.

Vacinômetro

Conforme o Programa de Imunização do Governo do Estado, em Flórida Paulista 2,386 doses (10,85% da população) já foram aplicadas, sendo 1605 pessoas receberam a primeira dose e outras 781 pessoas receberam a segunda dose.