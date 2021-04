Paulista: São Paulo derrota Bragantino e segue líder no Grupo B

Na abertura da 7ª rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo derrotou o Bragantino por 1 a 0, nesta segunda-feira (12) no estádio do Morumbi, e permanece na liderança do Grupo B com 13 pontos.

Já o Massa Bruta, mesmo com o revés, permaneceu na ponta do Grupo C com 11 pontos.

Jogando em casa, o São Paulo começou melhor a partida, mantendo mais a posse de bola, mas criando poucas oportunidades claras de gol. A melhor delas saiu em cabeçada de Léo logo no início da partida após cobrança de escanteio. O Bragantino também teve muitas dificuldades, especialmente porque Crespo armou sua equipe de forma a não dar muitos espaços a Claudinho.