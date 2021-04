Paulista: Ferroviária supera Corinthians de virada por 2 a 1

O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 pela Ferroviária, na noite desta terça-feira (13) no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Desta forma o Timão perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista no jogo da 9ª rodada.

Porém, mesmo com o revés o time do Parque São Jorge permanece na liderança do Grupo A com 14 pontos. Já a Locomotiva ficou na vice-liderança do Grupo B, com 10 pontos, após o triunfo, três pontos a menos do que o líder São Paulo.

Vitória de virada

Mesmo fora de casa, o Corinthians começou melhor, tendo chances de marcar com Luan, Otero e Léo Natel. A Ferroviária não ficou parada, e chegou a marcar com Everton aos 35 minutos, mas o juiz acaba anulando o gol com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

O placar finalmente foi alterado um pouco antes do intervalo, quando Luan tocou para Camacho marcar aos 43 minutos.