Procurado da Justiça é preso com drogas em operação das Polícias Civil e Militar

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG; Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), e com apoio da Policia Militar, prendeu nesta quarta-feira (14), um homem de 29 anos, que era procurado da Justiça em decorrência de um mandado de prisão preventiva em aberto. A ação que também resultou na apreensão quatro porções de maconha, aconteceu no Jardim Brasilândia, em Dracena.

Agentes das Unidades Especializadas, com apoio de uma guarnição da Polícia Militar, realizam diligencias, no bairro Jardim Brasilândia, na tentativa de cumprir um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Comarca de Dracena, em virtude de um inquérito policial que investigava o delito de incêndios ocorridos em viaturas policiais.





As equipes policiais ao chegarem no possível local onde o homem estaria homiziado, fizeram um cerco, visando evitar uma eventual fuga do indivíduo, e ao perceber a presença dos policias ele ainda tentou empreender fuga, correndo em direção ao muro dos fundos da residência. Porém, ao tentar pular o muro acabou caindo, e mesmo assim, ofereceu resistência à prisão, sendo necessário o uso progressivo de força para contê-lo e algemá-lo.

Durante a tentativa de fuga o homem dispensou três invólucros de maconha, que foram apreendidas, por esta razão, além do mandado de prisão cumprimento do mandado prisão, ele também foi atuado por tráfico de drogas.

Conduzido a sede das Unidades Especializadas, foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão e ratificado a voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Após a lavratura do flagrante delito e adoção das demais medidas de polícia judiciária, o homem foi conduzido a uma unidade prisional ficando à disposição da Justiça.

Denúncias: Denúncias anônimas sobre pessoas procuradas da Justiça ou tráfico de drogas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, pelo fone 3821 3753, da DIG/IDE, ou pelo 190 da Polícia Militar. O sigilo e o anonimato são garantidos.