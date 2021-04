Avião de pequeno porte faz pouso de emergência no Rio Paraná

O Corpo de Bombeiros socorreu as duas pessoas que estavam no avião e as encaminhou à Santa Casa de Misericórdia da cidade para receberem atendimento médico.

Segundo os bombeiros, a aeronave apresentou problemas durante um voo de instrução e, por isso, o piloto fez um pouso de emergência no Rio Paraná.

O instrutor e o aluno foram socorridos pelos bombeiros e levados com ferimentos leves ao hospital.

Ainda conforme os bombeiros, o avião foi encontrado no meio do Rio Paraná, a uma distância de aproximadamente 15 metros da margem paulista, nas imediações da Ponte Hélio Serejo, que faz a divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

No entanto, o avião afundou na água e a eventual retirada é de responsabilidade do proprietário da aeronave.