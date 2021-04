CBF define potes de sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

Foi dada a largada da terceira fase da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou hoje (16) a ordem dos potes para o sorteio dos confrontos. Além dos 20 classificados na segunda fase da competição, a terceira etapa contará também com os oito times que disputam a edição deste ano da Copa Libertadores, o nono colocado no Campeonato Brasileiro de 2020, e os atuais campeões da Série B, Copa do Nordeste e Série B.

O primeiro pote reúne os 16 times mais bem colocados no ranking nacional de clubes da CBF, e no outro estão os demais. A CBF ainda não definiu as datas dos sorteios dos embates (ida e volta) e dos mandos de campo da próxima fase.

Pote 1

Athletico Paranaense, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco

Pote 2

4 de Julho, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, RB Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória