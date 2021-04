Deputado Vinicius Camarinha assume liderança do governo na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Vinicius Camarinha (PSB) assumiu nesta quinta-feira (15) a função de líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). A indicação partiu do próprio governador João Doria (PSDB) e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na quarta-feira (14).

Deputado no quarto mandato, Vinicius Camarinha tem 41 anos e foi prefeito de Marília (2013-2016).

“Fiquei honrado com a nossa indicação, pois isso significará uma responsabilidade a mais e uma forma de ajudarmos o governo do Estado nas ações em defesa da população, é uma missão de relação entre governo e a Assembleia Legislativa”, disse o deputado em nota distribuída.

Vinícius afirmou que vai trabalhar em relação próxima ao governador e aos deputados. “Isso também, evidentemente, irá fortalecer a nossa região nos pleitos que teremos dos nossos municípios e entidades”, disse Vinicius.

A atividade é parte essencial do processo legislativo. Além de nortear a discussão e a votação de propostas, os líderes acumulam uma série de atribuições importantes, principalmente ligadas à articulação política e ao trabalho de unificação das discussões junto aos partidos.

“Vivemos em um momento de enormes desafios no Brasil e em São Paulo. O momento é de somar, unir forças. Penso que tenha sido esse o espírito da indicação e é nesse sentido que vou desenvolver o trabalho na liderança do governo.”

Vinícius já havia assumido posições de destaque na Assembleia como coordenador de todos os projetos de deputados para medidas de controle à epidemia de coronavírus e líder da bancada do PSB. protagonizou também a formação de uma frente de deputados para atuar no programa de vacinação.

Eleito pelo PSB na chapa de Márcio França que disputou com Doria a gestão do Estado, Vinícius foi também secretário estadual da Ciência e Tecnologia em 2018.

Mas atuação do deputado no novo mandato foi alinhada ao governador em temas polêmicos e de repercussão nacional, como a votação do ajuste fiscal e a defesa do Plano São Paulo de flexibilização e combate à epidemia de Covid.