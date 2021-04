FLÓRIDA: Vereadores pedem documentação dos lotes doados no distrito industrial

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, os vereadores Rafael Gonçalves dos Santos, José Ricardo Davi de Oliveira e Roselino Alves de Souza, apresentaram um requerimento solicitando a Prefeitura Municipal documentação referente à doação de terrenos no distrito industrial.

No requerimento, os vereadores solicitam que a Prefeitura Municipal informe e encaminhe à Câmara Municipal no prazo de 30 dias, quais foram os beneficiados pela doação/concessão de lotes no distrito industrial e quais os respectivos lotes, bem como enviar/informar através de documentação o nome, a data e o lote ou lotes concedidos.

Ainda os vereadores solicitam qual era a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Flórida Paulista no quadriênio de 2017/2020 e quais foram as atividades realizadas pelo mesmo neste período.

Os vereadores requereram os referidos documentos visando a fiscalização da doação de lotes no distrito industrial e como tem sido feita a fiscalização por parte da Prefeitura Municipal visando o cumprimento da finalidade, uma vez que existem vários terrenos sem construção ou com construção parada há muito tempo.