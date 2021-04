Morador de Flórida Paulista morre em grave acidente entre carro e caminhão boiadeiro

O floridense João Daniel Ovelar, 23 anos de idade, morreu em decorrência de um grave acidente envolvendo o veículo VW Gol que dirigia e um caminhão boiadeiro.

Segundo informações cedidas por familiares à reportagem do jornal e site Folha Regional, o acidente ocorreu na madrugada de hoje (18), no município de Nova Andradina na região de Nova Casa Verde.

A colisão frontal ocorreu no km 144 da BR-267 perto do Posto da Torre.





Com a violência do impacto, o veículo VW Gol dirigido por João Daniel Ovelar que estava sozinho ficou completamente danificado e o jovem infelizmente ficou preso nas ferragens e morreu no local.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal e o Núcleo de Perícias.

O corpo de João Daniel será sepultado em Ponta Porã.