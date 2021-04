FLÓRIDA: Grupo de amigos faz romaria e vai a pé até Santo Expedito

Um grupo de amigos de Flórida Paulista realizou uma romaria até Santo Expedito e fizeram o trajeto a pé até o Santuário Nacional.

A caminhada foi iniciada na madrugada de sábado (17) e teve a duração de cinco horas, quando então os participantes chegaram ao santuário, já próximo das 10h. O trajeto com mais de 24 km teve início na ponte do Rio do Peixe em Flórida Paulista, passou pelo Distrito de Ameliópolis e seguiu por estradas de terra até Santo Expedito.

Participaram o advogado José Andriotti, os empresários Evandro Montello – “Nervinho”, Evandro Alves de Lima – “Osso”, Thiago Venceslau Rodrigues – “Tripinha”, o vereador João Catenga e Gustavo Machado.

Eles contaram com um carro de apoio dirigido pelo empresário Ilídio Ribeiro – “Português”.

“Um momento de bastante devoção e fé em Santo Expedito do qual somos devotos. Aproveitamos para agradecer as bênçãos recebidas, a saúde e a vida e também para pedir a proteção do santo das causas urgentes”, comentou José Andriotti.

Este é o quarto ano consecutivo que o advogado Andriotti e o empresário Evandro Montello têm a iniciativa de reunir os amigos para fazer a caminhada. Eles inclusive receberam certificados de romeiros emitidos pelo Santuário Nacional de Santo Expedito e assinados pelo pároco Humberto Laércio Bastos.