FLORIDA: Prefeitura antecipa pagamento da metade do 13º salário para o funcionalismo

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista irá antecipar para este final de mês de abril o pagamento de metade do 13º salário dos servidores públicos municipais.

De acordo com o prefeito Floridense, a decisão de antecipar o pagamento da metade do 13º salário tem como objetivo valorizar o funcionalismo municipal e ao mesmo tempo buscar ajudar o comercio de Flórida Paulista.

Geralmente o pagamento da metade do 13º salário do funcionalismo é feito nos meses de junho ou julho, porém devido a situação com a pandemia a Prefeitura irá antecipar. “A antecipação somente pode ser feita porque conseguimos economizar durante este começo de ano”, afirmou o prefeito.

Nossa reportagem obteve a informação junto a setor financeiro da Prefeitura Municipal que somente com a antecipação do pagamento de metade do 13º salário do funcionalismo será injetado a importância em torno de R$ 565 mil. A Prefeitura é a maior geradora de empregos em Flórida Paulista.

O prefeito Fróio afirmou que espera que funcionalismo valorize o comércio Floridense com esta antecipação de metade do 13º salário.