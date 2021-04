Doria anuncia a compra de 30 milhões de doses da CoronaVac para vacinar SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje a compra de 30 milhões de doses da CoronaVac e prometeu vacinar toda a população do estado contra o novo coronavírus até o final do ano.

“A partir de setembro, após o cumprimento integral do nosso compromisso, de SP com o Brasil, com o Ministério da Saúde, [com] o PNI (Programa Nacional de Imunização), nós já adquirimos 30 milhões de doses da vacina do [Instituto] Butantan junto ao laboratório Sinovac”, disse o governador à rádio CBN SP.

Segundo Doria, os 30 milhões de doses começarão a ser aplicadas em São Paulo a partir outubro e possibilitarão concluir “a totalidade da vacinação em São Paulo, de todas as pessoas que podem ser vacinadas”.