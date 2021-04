FLÓRIDA: Fundo Social recebe 360 cestas básicas do Fundo Social do Estado

O Fundo Social de Flórida Paulista recebeu no dia 7 a doação de 360 cestas básicas do Fundo Social de São Paulo.

A presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Bia Dória, anunciou o envio de cestas básicas a todos os municípios paulistas como ajuda às famílias que mais estão sendo atingidas por este momento de pandemia.

De acordo com a presidente do Fundo Municipal, Nelci Froio, Flórida Paulista foi um dos primeiros municípios atendidos em razão de solicitação enviada ao Fundo Social de São Paulo, pela administração municipal e fundo Social no início deste ano.

“As cestas serão destinadas no decorrer dos meses às famílias em situação de vulnerabilidade social, agravadas com a atual pandemia do novo coronavírus (Covid19) atendidas pelo Fundo Social”, informou Nelci Fróio.

O Fundo Social e a administração municipal agradecem a presidente do Fundo Social de São Paulo, Bia Dória, pelas doações recebidas.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Tiago Ribeiro entrou em contato com a reportagem e também agradeceu em nome do legislativo floridense a doação das cestas pelo Fundo Social de São Paulo através da presidente estadual Bia Dória.