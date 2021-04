Instituto Butantan iniciará produção da vacina ButanVac

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, revelou em entrevista coletiva nesta terça-feira (20) que a instituição iniciará a partir do próximo mês a produção da ButanVac – nova vacina contra o covid-19 do Instituto.

Segundo Covas, finalizou-se nesta semana – em conjunto com um consórcio internacional – um protocolo do estudo clínico e que o documento já se encontra com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Esperamos que isso seja rapidamente deferido, pois as dúvidas já estavam sendo discutidas com a Anvisa previamente”, argumentou o diretor. Dimas também chamou a ButanVac de “vacina 2.0” devido seu grau de atualização e classificou que o imunizante pode ser a solução para “países pobres e de renda média “.

A produção independe da autorização da Anvisa e começará a ser produzida ” em risco “. Isso quer dizer que o imunizante será fabricado , mas será não utilizado enquanto não houver autorização .

A estratégia do Instituto Butantan é de produzir as vacinas enquanto a Anvisa realiza a avaliação sobre os estudos clínicos para que, no momento da liberação, haja uma quantidade ‘ apreciável ‘ da vacina para uso imediato .