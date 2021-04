LUCÉLIA: Vereador pede esclarecimentos sobre situação do Estádio Municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, o vereador Fagner Vinicius Bussi da Silva (PTB), apresentou requerimento solicitando a Prefeitura Municipal que preste informação a respeito do Estádio Municipal José de Freitas Cayres.

No requerimento o vereador pede as seguintes informações sobre o Estádio Municipal: a atual situação do Estádio Municipal; a previsão do término das obras e o valor de emendas parlamentares enviadas para a reforma do Estádio Municipal, desde a época dos ex-prefeitos João Pedro e do Carlos Ananias Campos de Souza Júnior.

Ressaltou o vereador que o requerimento tem o propósito de buscar informações, tendo em vista que já foram enviadas diversas emendas parlamentares para a reforma do Estádio Municipal e a referidas melhorias perduram aproximadamente há 16 anos e até a atual data encontrase em reparos.

“Desta forma, solicito ao Poder Executivo a resposta aos questionamentos acima mencionados, com o objetivo de atender as reivindicações dos munícipes, quanto a real situação do Estádio Municipal”, informou o vereador.