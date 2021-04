FLÓRIDA: Município tem 17 casos ativos de coronavírus e cinco pacientes internados

A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista divulgou nesta terça-feira (20), mais um boletim epidemiológico atualizando a situação do município em relação à Covid-19.

Segundo os dados dos sistemas E-SUS, SIVEP GRIPE e Vigilância Epidemiológica, foram registradas 3.962 notificações, das quais 3.085 tiveram diagnósticos negativos e 854 positivos.

Dos 854 pacientes positivados com a doença no município, 813 estão recuperados; cinco estão internados, sendo dois na Santa Casa local e três em unidades de saúde da região.

Ainda segundo a Saúde, 23 pacientes estão suspeitos da doença e seguem sendo monitorados pelas equipes das unidades de atendimento e 17 pessoas ainda estão em tratamento da doença.

O número de óbitos em decorrência do coronavírus é de 19 floridenses que infelizmente perderam a vida.

Vale destacar que a fiscalização de aglomerações, festas, eventos e da possível circulação de pessoas contaminadas pela Covid-19 continua sendo realizada e que as polícias Civil e Militar possuem as listas dos pacientes que ainda estão em tratamento.

A Promotoria de Justiça que também tem acesso aos dados, “está de olho” em quem quebra as orientações do isolamento devido a contaminação com a Covid-19 e vai punir severamente autuando em crime contra a saúde pública aqueles que por ventura sejam flagrados em desrespeito à lei.