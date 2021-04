FLÓRIDA: Prefeitura constrói galeria de águas pluviais no novo conjunto habitacional

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através do setor de Obras e Serviços está executando a implantação de uma galeria de águas pluviais no novo conjunto habitacional em construção.

De acordo com informações do setor de Obras, a galeria tem o objetivo de captar as águas das chuvas vinda da cidade, através da rua Erminio Butarelo e avenida Prefeito Eder Prando (antiga Circular), evitando que chegue ao novo conjunto habitacional.

A galeria construída pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista tem uma extensão em torno de 70 metros e ligará com a outra galeria recém-construída pela empresa responsável pelas obras das unidades habitacionais.

Com a finalização desta galeria, ficará pronto o local para receber as obras de pavimentação asfáltica para encerrar as obras destas 100 casas populares e entregar aos futuros mutuários.

O prefeito Wilson Fróio Junior e o vice-prefeito Nei Gazola estiveram vistoriando os trabalhos de implantação da galeria no conjunto habitacional.