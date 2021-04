Governo negocia compra de mais 100 milhões de doses da Pfizer para este ano

Governo já deu início às tratativas para adquirir mais 100 milhões de doses da Pfizer ainda no segundo semestre deste ano, após a entrega do primeiro lote que já havia sido negociado. A entrega da primeira leva está prevista para começar no próximo dia 29. As informações são da CNN Brasil.

Já houve pelo menos três reuniões, que começaram há cerca de 20 dias, entre integrantes do Ministério da Saúde e representantes da Pfizer para agilizar a entrega dos imunizantes. A empresa norte-americana sinalizou à pasta que tem condições de fornecer mais vacinas ao Brasil assim que o primeiro lote de 138 milhões de doses for entregue.

Ainda de acordo com a emissora, o ministério tem o objetivo de abastecer o estoque do SUS (Sistema Único de Saúde) já para 2022, e isso fez com que o tema tenha entrado nos debates do governo sobre orçamento. Os ministros envolvidos na conversa acreditam que o dinheiro disponibilizado para a compra dos imunizantes deve vir de gastos extraordinários, sendo contabilizados fora do teto de gastos.

*Sob supervisão de Valeska Amorim