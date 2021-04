Estudantes do ensino superior podem concorrer a vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 1 mil

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferece, nesta quinta-feira (22), diversas vagas de estágio para estudantes do ensino superior. Dependendo da oportunidade pretendida, o valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1 mil.

ADMINISTRAÇÃO: Alunos cursando do 3º ao 7º semestre. 30 horas semanais. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 700. Residir em Presidente Prudente, distrito de Eneida ou região.

ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO COMERCIAL OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS: Estudantes cursando do 1º ao 7º semestre. 30 horas semanais. O valor da bolsa-auxílio varia entre R$ 800 e R$ 1.000. Residir em Presidente Prudente ou região.

ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO COMERCIAL: Alunos cursando do 2º ao 8º semestre. 30 horas semanais. O valor da bolsa-auxílio varia de R$ 500 a R$ 700. Residir em Adamantina, Dracena ou região.

FARMÁCIA: Estudantes cursando do 2º ao 6º semestre. 30 horas semanais. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 700. Residir em Adamantina ou região.

COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA OU MARKETING: Estudantes cursando do 1º ao 7º semestre. 30 horas semanais. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 800. Residir em Adamantina ou região.

ARQUITETURA E URBANISMO: Alunos cursando do 2º ao 6º semestre. 30 horas semanais. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 800. Residir em Dracena ou região.

SERVIÇO: Em ADAMANTINA, a unidade está localizada na Rua Nove de Julho, nº 730, no Centro. Em PRESIDENTE PRUDENTE, o Ciee fica na Avenida Coronel José Soares Marcondes, nº 1.005, no Bairro do Bosque. Mais informações e vagas podem ser consultadas pela internet ou pelo telefone (18) 3003-2433.