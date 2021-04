Floridense Fábio Ferracini recebe homenagem do Albert Einstein por atuação no Combate ao Covid-19

O floridense Dr. Fábio Teixeira Ferracini, coordenador da Farmácia Clínica do Hospital Israelita Albert Einstein, filho do saudoso casal Gerson Ferracini e Mariazinha Ferracini, recebeu uma importante homenagem pela atuação no combate ao Covid-19.

Entre as principais ações desenvolvidas por Fábio Ferracini, foi destacada na homenagem a sua dedicação e o engajamento na montagem “do 0” do Hospital de Campanha Montado no Estádio do Morumbi, onde atuou desde a elaboração da planta até a finalização do último atendimento à paciente naquela unidade de saúde.



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Fábio Ferracini destacou que naquela ocasião, foi convidado pelo Albert Einstein para compor o corpo de profissionais do hospital de campanha cuja planta e montagem levou apenas 10 dias para que o mesmo pudesse começar a operar e receber pacientes em tratamento da Covid-19.



“Participei de toda a logística, aquisição de suprimentos, medicações e insumos. Desde o papel e caneta até à medicação utilizada no hospital, tudo teve minha participação e também de centenas de profissionais comprometidos em salvar vida; foi uma experiência muito proveitosa e realizadora”, destacou Fábio.

O floridense revelou ainda que montou um serviço “beira-leito” inédito no mundo, onde o atendimento através da farmácia clínica ocorria com um contato mais próximo e humanizado com cada paciente.

“Em um período de 112 dias, trabalhei direto e sem folga uma média de 17 horas/dia. Nossa equipe atendeu 1.552 pessoas e tivemos infelizmente três óbitos. Tive que morar em apartamento de um hotel alugado pelo Einstein e passar quase 100 dias longe de casa e da família devido o alto risco de contaminação ao qual estava exposto pelo ambiente do hospital”, explicou Fábio Ferracini.



A operação do hospital de campanha foi finalizada em julho do ano passado, quando a pandemia se agravou em Goiás fazendo com que o farmacêutico fosse para Goiânia onde ficou por um mês atuando no combate ao Covid-19.

Atualmente Fábio Ferracini atua no Hospital Albert Einstein do Morumbi onde continua na linha de frente de combate da doença e afirma ver diariamente uma diminuição significativa de internações.

“Agradeço a Deus primeiramente pelo dom e a possibilidade de ajudar o meu próximo com o meu trabalho, aos meus pais o saudoso Gerson Ferracini e Mariazinha que sempre me ensinaram a ter compaixão e se doar por aqueles que mais precisam, minha família que compreendeu minha ausência neste período difícil de enfrentar e cheio de muita preocupação e momentos de medo, afinal, estamos lidando com um vírus mortal. Não poderia deixar de reconhecer a evolução profissional e até mesmo pessoal por atuar em um dos mais renomados hospitais do mundo, o Albert Einstein. Ser Ferracini é ser diferente e fazer sempre mais”, finalizou Fábio.

Vale lembrar que o floridense Fábio Ferracini atuou em uma missão humanitária internacional no Haiti durante a destruição que deixou vários mortos, milhares de feridos e amputados.