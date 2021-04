Mesmo com um a menos, Palmeiras inicia Libertadores com triunfo

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras foi até o estádio Monumental de Lima, no Peru, na noite desta quarta-feira (21) e arrancou uma vitória de 3 a 2 sobre o Universitario em seu primeiro jogo na edição 2021 da competição continental. O triunfo do Verdão pela 1ª rodada do Grupo A veio graças a um gol do lateral Renan aos 49 minutos do segundo tempo.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira assumiu a liderança da sua chave, com 3 pontos, enquanto Defensa y Justicia (Argentina) e Independiente del Valle (Equador) dividem a segunda posição com 1 ponto, e o Universitario é o quarto sem ponto algum.

Início animador

Mesmo jogando fora de casa o Palmeiras conseguiu dominar as ações, o que lhe permitiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos o volante Danilo ganhou da defesa após cobrança de escanteio e conseguiu marcar. O placar só voltou a mudar na etapa final. Aos 6 minutos Rony cruzou rasteiro para Raphael Veiga chegar de primeira para ampliar para 2 a 0.

Vitória dramática

Mas quando tudo parecia indicar que o time brasileiro não encontraria dificuldades para vencer, o zagueiro Alan Empereur foi expulso aos 18 minutos após cometer falta em Novick. O atacante Gutiérrez aproveitou a cobrança da infração para subir e marcar de cabeça.

E três minutos depois o mesmo Gutiérrez conseguiu empatar em cobrança de pênalti, assinalado pelo árbitro após Danilo tocar a bola com a mão dentro da área do Palmeiras.

Com isso, o jogo ganha em dramaticidade, com o Verdão passando a ser muito ameaçado pelo time da casa. Porém, já nos acréscimos da partida o Palmeiras conseguiu garantir a vitória final, quando o lateral Renan marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa.