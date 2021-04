Porteiro de motel sofre tentativa de homicídio após advertir casal

A polícia procura um homem acusado de tentar matar um porteiro, de 19 anos, no início da noite desta quarta-feira (21), em um motel localizado às margens da Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Marília.

A Polícia Militar foi acionada, às 18h30, com a informação de disparo de arma de fogo no local. Para os policiais, a vítima disse que um homem, acompanhado de uma mulher, se aproximou da portaria em um veículo.

Enquanto o casal aguardava a liberação do quarto, o porteiro notou que o acusado se masturbava no interior do carro. A vítima, sem deixar a portaria, advertiu o homem e disse deveria aguardar um cômodo para a prática de atos sexuais.

O autor saiu do local, dirigindo o automóvel. Em seguida, retornou a pé e efetuou dois disparos contra a portaria do motel, na direção da vítima. Uma das balas atingiu o sofá e a outra a parede.

A perícia foi acionada e colheu os projéteis. Por sorte, o porteiro não foi atingido. O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio e é investigado.