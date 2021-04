FLORA RICA: Vereador pede iluminação do estádio municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, o vereador Fábio Luiz Florentino de Faria reivindicou que a Prefeitura Municipal através dos órgãos competentes, busque viabilizar a iluminação do Estádio Municipal.

Ressaltou o vereador que a solicitação visa melhorar ainda mais o local, uma vez que agora lá possui uma pista de caminhada iluminada com diversos frequentadores.

“Com certeza, com a iluminação do Estádio Municipal, quando esta fase ruim de pandemia passar, os amantes do esporte, mais precisamente do futebol, irão gostar e muito de bater uma bolinha no período noturno, pois será um local onde terão momentos de lazer e diversão no período noturno”, afirmou o vereador.