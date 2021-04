FLÓRIDA: Vereador reivindica melhorias no terminal rodoviário

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, o presidente do legislativo vereador Tiago Ribeiro de Souza (PSDB) com o apoio dos demais vereadores, apresentou Indicação solicitando à Prefeitura Municipal para que determine ao setor competente para efetuar reformas no forro da cobertura da estação rodoviária José Macedo.

Afirmou o vereador que existe a necessidade de reforma urgente na cobertura do terminal rodoviário que há muito tempo se encontra com problemas.

Solicitou ainda o presidente da Câmara que a Prefeitura Municipal proceda a limpeza e manutenção da estação rodoviária, pois as condições em que se encontra demonstra total descaso e abandono dos administradores.