Governo de SP repassa R$ 33,3 milhões para auxiliar municípios na vacinação

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (23) o repasse de R$ 33,3 milhões do Governo do Estado para as Prefeituras de São Paulo visando auxiliar em ações de vacinação. “O Governo de São Paulo vai apoiar a vacinação dos municípios do Estado com a destinação de R$ 33,3 milhões, que serão aplicados na compra de insumos e no pagamento das equipes de atendimento de vacinação”, afirmou o Vice-Governador.

“Quero aproveitar para agradecer o apoio dos prefeitos, das equipes municipais de vacinação que, junto ao Governo de São Paulo, têm feito a diferença na vacinação da população paulista. Já passamos de mais de dez milhões de doses aplicadas”, completou Rodrigo Garcia.