Idoso de 82 anos é a 20ª vítima fatal da Covid-19 em Flórida Paulista

Foi registrado na noite desta quinta-feira (22), o 20º óbito em decorrência da Covid-19 em Flórida Paulista.

Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente que tinha 82 anos de idade, estava internado na Santa Casa de Misericórdia sob os cuidados da equipe médica.

O município estava há 24 dias sem registrar mortes pela Covid-19.



ATUAL CENÁRIO DA DOENÇA NO MUNICÍPIO

No boletim emitido pela Secretaria de Saúde de Flórida Paulista na manhã desta sexta-feira (23), por volta das 7h, consta que o município chegou nas 4.008 notificações, das quais 3.115 tiveram resultados de exames negativos e outros 882 positivos.

Dos 882 casos positivos, 829 estão recuperados, 28 estão ativos com a doença e 20 infelizmente não resistiram e acabaram falecendo.

Ainda segundo a Saúde, 11 pessoas aguardam resultados de exames e três estão internados, sendo um na Santa Casa local e dois em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da região.





REFLEXO DO DESRESPEITO ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO E DAS AGLOMERAÇÕES

Nossa reportagem procurou o secretário municipal de Saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho e o questionou sobre o crescimento no número de casos e suspeitos da doença em relação às semanas anteriores.

Ele atribuiu o desrespeito às normas de prevenção e a realização de festas e aglomerações de pessoas tanto no feriado prolongado quanto na Páscoa como o fator predominante e causador do retorno crescente de registro de casos no município.





FLAGRANTES DE USO COMPARTILHADO DE OBJETOS E FESTAS

Aguinaldo destacou ainda que a Secretaria de Saúde mantém a fiscalização, inclusive aos finais de semana e que flagrantes de uso compartilhados de cigarros eletrônicos; narguilé; bombas de tereré; copos e outros objetos são constantes.

“Na maioria dos casos, as pessoas presentes nestes locais não usam máscaras e nem mantém o distanciamento recomendado”, destacou o secretário.

O secretário de Saúde aproveitou ainda para reforçar a necessidade de só sair de casa se for extremamente necessário e a proibição de festas, eventos e confraternizações, mesmo que seja no ambiente residencial.