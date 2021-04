Acidente em vicinal mata motociclista de 19 anos

Segundo o Corpo de Bombeiros de Marília, uma moto e um carro bateram de frente. O jovem que estava na motocicleta foi socorrido inconsciente por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital das Clínicas de Marília, mas não resistiu aos ferimentos.

Já a motorista do carro teve ferimentos leves e foi levada pelo resgate dos bombeiros ao HC. A polícia vai apurar as causas do acidente.