Kombi pega fogo na SP-294

Um veículo VW Kombi pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira (26) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho pertencente à Tupi Paulista.

O veículo seguia sentido Paulicéia quando o teve início o incêndio.

Equipes da concessionária que administra a rodovia, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária foram deslocadas para o atendimento da ocorrência.

Apesar do susto e danos no veículo, não houve o registro de vítimas. Uma perícia vai apurar as causas do incêndio.