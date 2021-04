Ministro confirma ‘dificuldade’ no fornecimento da 2ª dose da CoronaVac

Nesta segunda-feira (26), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que há uma certa “dificuldade” no fornecimento de vacinas para aplicação da segunda dose da CoronaVac. Nas últimas semanas, municípios de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Paraíba limitaram ou suspenderam a imunização por falta de doses para a segunda aplicação.

“Tem nos causado certa preocupação a CoronaVac, a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque, se os senhores lembram, cerca de um mês atrás se liberou as segundas doses para que se aplicassem e agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, há uma dificuldade com essa 2ª dose”, admitiu Queiroga em uma sessão da comissão do Senado que discute medidas de combate à doença.

No dia 21 de março, o Ministério da Saúde mudou a orientação e autorizou que todas as vacinas armazenadas pelos estados e municípios para garantir a segunda dose fossem utilizadas imediatamente como primeira dose. Sobre esse tema, Queiroga disse que o governo emitirá uma “nota técnica acerca desse tema”.

Somente em 2021, foram contabilizadas 195.949 mortes pelo Covid-19. O número de 2021 supera todos os óbitos pela doença registrados em 2020: 194.976. “O número de óbitos no ano de 2021 hoje supera o número de óbitos que ocorreu no ano de 2020 inteiro, mostrando a gravidade dessa doença e a necessidade de adoção de medidas que sejam eficazes para vencermos essa situação grave na saúde pública nacional”, declarou Queiroga no Senado.