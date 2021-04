FLÓRIDA: Administração busca implantar Poupatempo

A administração municipal de Flórida Paulista recebeu o representante da Prodesp/Poupatempo, Rodrigo Massaru Dano.

Na oportunidade realizaram tratativas visando a implantação do Poupatempo em Flórida Paulista.

O vice-prefeito Nei Gazola garantiu em nome do prefeito Fróio, a cessão de um prédio para a implantação do Poupatempo em Flórida Paulista, onde mostraram e ofereceram o antigo prédio da Banda localizado ao lado do Ginásio de Esportes (fundo da Prefeitura).

“Com a implantação será possível ofertar diversos serviços públicos, evitando o deslocamento para outras cidades”, pontuou.

Durante a reunião, ficou agendada a visita do prefeito Fróio e do vice-prefeito Nei Gazola, com o diretor da Prodesp Murilo Macedo e com o presidente do Detran/ SP Ernesto Mascelani Neto, que ocorrerá no mês de maio, onde buscarão a efetiva implantação do Poupatempo em Flórida Paulista.