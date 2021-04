FLÓRIDA: Secretário de Logística da Prefeitura morre vítima da Covid-19

Faleceu na tarde desta terça-feira (27), aos 66 anos de idade, o secretário municipal de Logística em Operação em Transporte da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, Odair Gimenes.

As primeiras informações são de que o falecimento ocorreu na Santa Casa de Misericórdia onde Odair estava internado em tratamento contra a Covid-19.

Ele estava sobre os cuidados da equipe médica, teria passado muito mal e infelizmente mesmo com todos os procedimentos realizados, não resistiu e acabou falecendo.

Com mais este óbito ocasionado pela Covid-19, deve subir para 22 o número de vítimas fatais da doença no município.



Odair Gimenes estava a mais de cinco anos atuando como secretário da Prefeitura Municipal no governo do prefeito Wilson Fróio Júnior.

Era casado com a escrivã de polícia Sirlei com quem teve dois filhos.

PREFEITO FRÓIO LAMENTA A MORTE DO AMIGO E SECRETÁRIO



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional momentos antes da postagem desta notícia, o prefeito Wilson Fróio Júnior lamentou a morte do secretário e amigo de longa data Odair Gimenes, com quem conviveu desde a infância e juventude.



Nossa reportagem segue acompanhando os próximos passos que vão anteceder o sepultamento do corpo de Odair Gimenes, o que deve ocorrer sem a realização de velório.

Aos familiares em luto, os votos de pesar do Grupo Folha Regional – Jornal TV e Site.

Mais informações e a atualização desta matéria a qualquer momento.