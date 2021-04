Homem é levado para a delegacia acusado de assediar meninas

Um homem, que em princípio seria morador da região de São José do Rio Preto, foi detido nesta tarde pela Polícia Militar de Osvaldo Cruz, após um suposto assédio sexual contra duas crianças, uma de aproximadamente 13 anos de idade e outra menor (idade não informada).

O caso foi na região da Rua Yutaka Abe em Osvaldo Cruz, mas a abordagem do suspeito teria começado nas proximidades da Escola Osvaldo Martins e em via pública.

O homem teria sido abordado após informações de suposto assédio contra as meninas, que confirmaram o convite para que ambas entrassem no carro do suspeito. O caso segue sob investigação. O homem prestou depoimento e foi liberado.