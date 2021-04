Motociclista morre após colidir em traseira de caminhão e ser atropelada por outro veículo

De acordo com a Polícia Rodoviária, foi uma colisão traseira, seguida de tombamento e atropelamento, envolvendo uma motocicleta, com placa de Presidente Prudente, e um caminhão com placas de Álvares Machado.

Ambos os veículos transitavam no mesmo sentido, sendo Santo Anastácio – Presidente Venceslau, pela faixa da direta, momento em que a motociclista, por motivos a serem apurados, colidiu na traseira de um caminhão, conduzido por um homem de 63 anos.

A motocicleta tombou sobre a faixa da esquerda e a mulher foi atropelada por um outro veículo do tipo caminhão, cujo motorista seguiu sem parar no local. Ela não resistiu.



Inicialmente, a faixa da esquerda ficou parcialmente interditada, com o trânsito fluindo pela faixa 2 de rolamento.