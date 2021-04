Osvaldo Cruz chega aos 62 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19

O 59º caso é um homem, 62 anos, com sintomas característicos da doença e agravamento do quadro clínico. Procurou o Pronto-socorro da Santa Casa local no dia 23 de abril. Foi realizado exame com resultado positivo para Covid-19, evoluindo para óbito no dia 24 de abril.

O 60º óbito é um homem, de 64 anos, com sintomas característicos da doença e agravamento do quadro clínico. Ele procurou o Pronto-socorro da Santa Casa local no dia 22 de abril. Foi realizado exame com resultado positivo para Covid 19, evoluindo para óbito no dia 24 de abril.

O 61º óbito é um homem de 78 anos, com sintomas característicos da doença. Realizou exame particular no dia 15 de abril, positivo para Covid-19. Seu quadro de saúde teve agravamento clínico e foi internado no dia 20 de abril na Santa Casa local, evoluindo para óbito no dia 24 de abril.