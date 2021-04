OSVALDO CRUZ: Prefeitura intensifica obras de pavimentação no Distrito Industrial

As obras no Distrito Lino Ferrari não param. A empreiteira contratada pela Prefeitura de Osvaldo Cruz está dando prosseguimento às obras de pavimentação de ruas do Distrito Industrial Lino Ferrari.

Segundo a Prefeitura, a ideia é que em 60 dias as obras de infraestrutura, que ficaram quase 10 anos sem conclusão, estejam prontas.

As próximas etapas serão a implantação de redes de água, esgoto e energia elétrica.

Em seguida, o município deve começar a autorizar os empresários que compraram terrenos no empreendimento a construir.

O Distrito Lino Ferrari está localizado ao lado da estrada vicinal Roberto Romanini, que liga Osvaldo Cruz a Salmourão.