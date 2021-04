SALMOURÃO: Saúde recebe concentrador de oxigênio doado pelo Governo do Estado

A Secretaria de Saúde de Salmourão recebeu no dia 16 um aparelho concentrador de oxigênio doado pelo governo paulista.

O equipamento, retirado no DRS de Marília (Departamento Regional de Saúde), foi comprado pelo Estado e iniciativa privada com objetivo de auxiliar os municípios no suporte adequado aos pacientes com Covid-19.

“Adquirimos aparelhos utilizados no apoio a pacientes menos graves, o que permite que respiradores de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) possam ser destinados aos pacientes mais graves. Isso cria um alívio e melhora a condição hospitalar da rede pública no Estado de São Paulo”, disse o governador João Doria (PSDB), quando anunciou a aquisição dos aparelhos.

Apesar de ser enviado para diversas cidades, o equipamento está sendo direcionado para suportes de saúde já estruturadas para atender sintomáticos e positivados do coronavírus.

A Secretaria de Saúde instalou o Centro de Atendimento em Salmourão que, agora com o concentrador de oxigênio, amplia o serviço disponível aos pacientes do município.

O aparelho foi recebido pela prefeita interina Sônia Gabau (PSDB) e pela secretária de Saúde Luana Pravatto, que destacaram o trabalho que vem sendo feito para melhorar o atendimento aos salmourenses.

“Quando assumimos a gestão no início do ano, buscamos as metodologias de trabalho que estavam dando certo na região e ampliamos com novas ações de acordo com a realidade de Salmourão. Tais medidas possuem um único objetivo: salvar vidas. Por isso, agradecemos o Estado pelo olhar pela nossa cidade, proporcionando um equipamento que também vai ajudar a Santa Casa de Osvaldo Cruz, nossa primeira referência. Com o tratamento aqui no município de pacientes menos graves, o hospital estará com uma estrutura melhor para atender aqueles que necessitam de um atendimento mais emergencial”, destaca a prefeita Sônia Gabau.

Além do concentrador de oxigênio, Salmourão também foi comtemplada com um tablet para auxiliar no trabalho da Vigilância Epidemiológica para o monitoramento dos pacientes de covid-19, que está sendo feito de casa em casa.