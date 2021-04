Homem é preso por tráfico em ação conjunta das polícias Civil e Militar de Flórida Paulista

Nesta quarta (28) a equipe da Delegacia de Polícia de Flórida Paulista desencadeou, com apoio da Polícia Militar, ação de Polícia Judiciária visando o combate ao tráfico de drogas.

Os policiais civis desenvolveram por meio de Inquérito Policial atividade investigativa para identificar pessoa que estaria praticando comércio de drogas no município.

Foram colhidos indícios de autoria a um suspeito e a autoridade policial representou pela concessão de dois mandados de busca e apreensão, assim como um mandado de prisão preventiva, autorizados e expedidos pelo Poder Judiciário, a serem cumpridos em Flórida Paulista.





Cumpridas as buscas, não foram encontrados objetos de interesse para a investigação, porém, a prisão preventiva do suspeito foi realizada com sucesso, sendo o mesmo formalmente indiciado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá, onde está à disposição da Justiça.

Participaram da ação, dois policiais civis e seis policiais militares em três viaturas.