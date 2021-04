Osvaldo Cruz chega a 62 mortes pela Covid-19

O município de Osvaldo Cruz confirmou nesta terça-feira, 27, mais um óbito pela covid-19. O total chega a 62.

Óbito

Trata-se de uma mulher de 65 anos de idade. Ela teve sintomas característicos da doença e procurou a unidade de atenção básica. Realizou exame no dia 30/03, com resultado positivo para Covid -19. Ela foi internada no dia 09/04, com agravamento do quadro clínico e óbito no dia 26/04.

Positivados

São 39 novos casos em um dia, segundo a Vigilância Epidemiológica. Na segunda-feira (26) eram 1907 e o número saltou para 1946 positivados.

A cidade que tinha na segunda-feira (26) 1.780 recuperados agora conta com 1805 (25 pessoas saíram da doença).





Pacientes em isolamento domiciliar, que eram 66 agora são 79. E em isolamento hospitalar eram 17 pacientes e hoje são 16.

Os suspeitos, que na sexta-feira eram 150, hoje são 87.

UTI Covid permanece lotada

A UTI Covid da Santa Casa permanece com 100% dos leitos ocupados, sendo 9 pacientes de Osvaldo Cruz e 1 de Mariápolis.

Das 21 vagas ofertadas na Clínica Médica de Covid, 08 estão ocupadas. De Osvaldo Cruz são 7 pacientes e 1 de Marília.

Não há nenhum paciente hospitalizado no setor pediátrico.

Vacinômetro

Já foram aplicadas em Osvaldo Cruz 10.327 doses de vacinas contra a Covid, sendo 6.584 em primeira dose e 3.743 de 2ª dose.