Polícia Civil investiga possível caso de violência sexual praticado contra um cachorro

Está a cargo da Polícia Civil a investigação de um possível abuso de animal (cachorro), que teria acontecido em Salmourão.

Um boletim de ocorrência foi registrado nesta quarta-feira (28) após a informação de que indivíduos poderiam ter praticado o ato que inicialmente é tratado como maus tratos animais.

Dr. Eder Monarin é o delegado responsável pelo caso e informou que as informações ainda são bastante vagas, porém, até o momento, são de que o proprietário teria saído de casa na manhã de segunda-feira (26) com o cachorro e que retornou já no fim da tarde sem o animal.

O cachorro só teria retornado para a casa na manhã de ontem (27), com sinais de que poderia ter sido abusado sexualmente, o que só será confirmado com a apuração do caso e oitivas do inquérito e investigação policial.

O cão foi levado para um veterinário e ficou sob os cuidados de uma sociedade de proteção animal.

A Polícia Civil segue com as investigações com o intuito de identificar possíveis autores deste crime.