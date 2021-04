Rapaz é preso por tentativa de homicídio após usar um cano de aço para bater na cabeça de colega de trabalho

A corporação foi acionada por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) devido a uma agressão física no interior de uma usina sucroalcooleira. Quando a equipe chegou ao local, foi informada de que a vítima havia sido socorrida pela ambulância à Unidade de Pronto Atendimento da zona norte, no Jardim Guanabara, e que o autor havia fugido após a prática.

Mais tarde, próximo das 19h, a vítima estava de pé no setor de produção, de costas para o agressor. Em determinado momento, o indivíduo apanhou um furador de açúcar, tratando-se de um cano de aço, se aproximou por trás da vítima e desferiu um golpe na cabeça do homem.

Na sequência teria soltado o cano, ocasião em que ele também foi afastado do local por outros funcionários ali presentes. Essas pessoas também socorreram a vítima e, neste momento, o agressor fugiu e permaneceu num canavial, que seria o trajeto da ambulância.

Em contato com a enfermeira da ambulância, os policiais foram informados de que o autor saltou na frente do veículo, fazendo-o com que parasse. Em seguida, o rapaz tentou abrir a porta do passageiro, mas a enfermeira puxou a porta, fechando-a, e saíram do local, enquanto ele fugiu.



De acordo com o boletim de ocorrência, o médico que atendeu a vítima declarou aos militares que a lesão no crânio era grave, porque era possível ver um trauma no osso do crânio e que em razão da gravidade era necessário encaminhá-lo ao Hospital Regional para ressonância.

Já a um policial civil o médico acrescentou que foi um ferimento corto contuso grave ocorrido após trauma de alta intensidade. Na ficha de atendimento do paciente, ele anota a possibilidade de trauma crânio encefálico, no entanto, a comprovação se dá via tomografia computadorizada.

No boletim de ocorrência não consta como, nem onde, o rapaz foi preso. Na delegacia, interrogado a respeito dos fatos, ele alegou que teria sido ameaçado pela vítima após a discussão, que teria pronunciado que ambos fossem até um posto de combustíveis para “resolver” a situação depois do serviço.

O rapaz disse ter ficado com receio e apanhou um objeto que não se recorda. Segundo ele, a intenção era acertar o corpo da vítima, que se abaixou, por isso atingiu a cabeça.

Com relação ao seu comportamento no trajeto da ambulância, o indivíduo alegou que pretendia se desculpar com a vítima.