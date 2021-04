Acordo por Rodrigo Garcia isola Alckmin no PSDB de São Paulo

O prefeito e o ex-governador trataram do assunto pessoalmente em uma conversa há três semanas. Segundo auxiliares de Covas, que detém o comando do PSDB paulistano, Alckmin foi avisado de que, se Garcia for para o partido, a candidatura dele seria o “caminho natural”. A direção executiva tucana definiu que as prévias não serão necessárias em caso de reeleição, mas aliados de Alckmin contestam essa decisão e pretendem revertê-la. Procurado, Covas não quis se manifestar.

Nacional

O PSDB nacional já organiza as prévias presidenciais marcadas para outubro, o que mantém o debate no diretório estadual em compasso de espera. Além de Alckmin, a lista de pré-candidatos ao governo de São Paulo tem outros três nomes: o secretário da Casa Civil, Cauê Macris, o presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi, e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando.

“Com a chegada do Rodrigo Garcia ao PSDB, muda toda a configuração. Será inevitável adiar as prévias estaduais, caso ele se torne governador em abril. Ele passaria a ser o candidato natural”, disse Morando.

O PSDB ofereceu a Alckmin a candidatura ao Senado, mas ele resiste à ideia e ainda precisaria convencer José Serra a desistir de tentar a reeleição. Diante do impasse, PSL e PSB se aproximaram do ex-governador e sinalizaram que ele teria legenda para tentar um novo mandato no Palácio dos Bandeirantes.

Os ‘desafios’ para as prévias nacionais

Realizada na segunda-feira, 26, a primeira reunião do grupo de trabalho montado para organizar as prévias presidenciais tucanas em outubro elencou uma lista de desafios para o PSDB. O primeiro deles é qual será o colégio eleitoral e as regras de filiação.

Coordenado pelo ex-senador José Aníbal, o grupo também deve determinar que cada pré-candidato reúna um número mínimo de apoiadores nos Estados para poder se inscrever. O ponto mais controverso, porém, é se a eleição será direta ou por meio de um colégio eleitoral com pesos diferentes para parlamentares, dirigentes e militantes da base.