Anta morre após ser atropelada por carro

A Polícia Militar Ambiental patrulhava pelo entorno do Parque Estadual do Rio do Peixe, quando ouviu comunicação via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre um acidente envolvendo um carro e um animal, na SP-563.

Quando a equipe chegou ao local já havia uma equipe do policiamento territorial na prestação dos primeiros atendimentos às vítimas e na sinalização da rodovia.