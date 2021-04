Caminhão “sobe” em muro divisor de pistas em acidente na SP-294

O acidente aconteceu por volta das 14h na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294). Segundo a Polícia Rodoviária, houve uma colisão traseira entre os dois veículos no quilômetro 449, sentido Vera Cruz a Oriente.

A Polícia Rodoviária informou que o motorista do caminhão que bateu na traseira do outro veículo teve ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital das Clínicas de Marília. O outro caminhoneiro não se feriu.

Ainda de acordo com a polícia, enquanto a ocorrência ainda estava em andamento, uma moto também foi atingida por um outro caminhão no trecho. Apesar do impacto, o motociclista foi atendido e liberado no local do acidente.

Às 15h desta quarta-feira (28), os veículos seguiam pelo acostamento, com trânsito lento, e equipes trabalhavam na retirada dos caminhões do local. No final da tarde, os veículos já tinham sido retirados e a pista estava liberada.