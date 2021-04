Motorista morre em acidente entre caminhonete e caminhão

Um motorista identificado como Rodolfo Azzen Consentino Rodrigues, de 32 anos, morreu em um acidente entre uma caminhonete e um caminhão na Rodovia Castello Branco em Bofete (SP) na madrugada desta quinta-feira (29).

Segundo a Polícia Rodoviária, a caminhonete de Rodolfo com placas de Botucatu, bateu na traseira do caminhão com placas de Bauru que carregava embalagens.

Com o impacto, Rodolfo, que era ex-servidor municipal da Prefeitura de Anhembi, morreu no local. Ele estava sozinho no veículo. Já o motorista do caminhão não se feriu. As causas do acidente serão investigadas.