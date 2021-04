Polícia Civil mantém preso indivíduo que golpeou o próprio irmão com faca em Flórida Paulista

A Polícia Civil manteve a prisão do indivíduo acusado de golpear o próprio irmão com uma faca em Flórida Paulista na noite desta quarta-feira (28).

Segundo apurado pelo jornalismo do Grupo Folha Regional – Jornal TV e Site junto à Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na Avenida Vereador Augusto Roque, próximo à Escola Pércio no início da noite.

Ainda segundo informou a Polícia Civil, a vítima teria sido golpeada próximo das costas com uma faca de cozinha.

A Polícia Civil informou ainda que após ser detido em frente a casa onde ambos residem, o autor confirmou ter praticado o delito.

Já o irmão ferido, ao avistar a polícia, saiu de uma área de vegetação perto da residência onde estava escondido após ser golpeado.

A vítima foi levada até a Santa Casa de Misericórdia com o apoio de uma ambulância onde recebeu o atendimento médico sendo liberado em seguida.

No Plantão Policial, o delegado Dr. Ricardo Dourado dos Santos após ouvir as partes envolvidas e tomar ciência dos fatos, deliberou por manter detido o agressor. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1 mil que não foi paga, permanecendo o mesmo à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.

A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o caso.