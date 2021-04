Brasil registra 3 mil mortes por Covid-19 em 24h e ultrapassa 401 mil óbitos

O país registrou 3.001 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou, nesta quinta-feira (299), 401.186 óbitos acumulados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.526.

Já são 99 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil e 44 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 14.590.678 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 69.389 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 60.386 novos diagnósticos por dia.